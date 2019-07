PSG : Neymar accélère son retour à Paris pour mieux repartir ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Comme prévu, Neymar a participé ce samedi à un match de son association caritative, mais la star brésilienne est restée totalement muet concernant son avenir au Paris Saint-Germain ou ailleurs. Même si une story sur son compte Instagram a mis un peu de piment à l'après-midi, puisqu'on y voit Neymar et son père sur fond de maillot du Barça, l'attaquant n'a strictement rien dit. Cependant, le média barcelonais Sport affirme que Neymar Jr a décidé d'accélérer le mouvement, et qu'une réunion avec Leonardo est d'ores et déjà prévue lundi à Paris afin d'aborder le seul sujet qui semble préoccuper le joueur, à savoir le mercato.

« L’idée est que Neymar prenne un vol privé pour se rendre dans la capitale française dimanche soir. Lundi, il se rendra dans les installations du club de la capitale pour reprendre l’entraînement, mais aussi pour une réunion au sommet avec le directeur sportif du PSG, Leonardo. Neymar a déjà dit aux dirigeants du PSG qu'il voulait quitter le club cet été. Il l'a fait avant de partir en vacances et a confirmé ses intentions lors d'une conversation téléphonique avec Leonardo », précise Sport, qui ne voit pas comment Neymar pourrait continuer sa carrière au Paris Saint-Germain alors que le FC Barcelone lui tend les bras. Le quotidien ne dit toutefois pas comment le Barça qui a eu du mal à payer d'une seule fois les 120ME de la clause libératoire d'Antoine Griezmann pourra régler le transfert de Neymar.