PSG : Neymar a une lourde dette à régler à Paris

Cet été, le mercato n’a pas été de tout repos pour Neymar. Bien décidée à rejoindre le FC Barcelone, la star brésilienne a vu les négociations échouer entre le club espagnol et le Paris Saint-Germain. Malgré un comportement critiqué par les supporters, le « Ney » va donc devoir mettre les bouchées doubles pour regagner le cœur des fans du Parc des Princes. Assurément, c’est sa mission en ce début de saison selon Jorge Valdano, l’ancien attaquant du Real Madrid, lequel estime que Neymar a une dette à régler au PSG et à ses supporters. Un avis qui devrait trouver écho auprès des amoureux de Paris…

« Les vacances sont finies, la dure réalité approche et certaines dettes doivent être réglées. La première concerne le football. La seconde concerne le PSG avec qui il a brisé les ponts affectifs en flirtant avec d’autres clubs. Comme si la France n’était pas à la hauteur de son prestige. La troisième, c’est avec lui-même. Elle est sans aucun doute le plus difficile à payer. Neymar doit se rappeler qu’il est un footballeur et que, par conséquent, il est temps qu’il s’exprime durablement sur le terrain » a prévenu l’ancien grand attaquant du Real Madrid. Auteur d’un but et d’une passe décisive avec le Brésil face à la Colombie, Neymar semble en forme. Sans aucun doute, il a les cartes en main pour regagner le cœur des Parisiens. A lui de jouer…