PSG : Neymar a un gros défaut, il doit vite le gommer

Dans : PSG.

Décisif face à Nantes puis sur la pelouse de Montpellier samedi après-midi (1-3), Neymar retrouve peu à peu ses sensations après sa blessure à la cuisse.

L’attaquant du Paris Saint-Germain peine néanmoins à faire l’unanimité. Et pour cause, son attitude un peu trop individualiste ainsi que son état d’esprit parfois discutable agacent une grande partie des supporters parisiens, des observateurs, mais également des adversaires du PSG à l’image d’Andy Delort et de Michel der Zakarian, lesquels ont fustigé ce week-end l’attitude de Neymar. Sur l’antenne de Canal Plus, Jocelyn Gourvennec a été bien plus tempéré. Et pour cause, l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux a rappelé à quel point Neymar était un joueur exceptionnel et hors-normes, même s'il estime que son état d'esprit doit rapidement devenir davantage collectif.

« Mbappé et Neymar, ces joueur-là, c’est du top niveau mondial. Les joueurs, il n’y a pas grand-chose à dire sur leur jeu, c’est plus sur leurs attitudes parfois. On aimerait que Neymar soit un peu plus collectif, dégage un peu plus d’esprit collectif par moments. Mais ce sont des joueurs qui sont quand même hors normes et qui sont capable de faire des différences. Sur le troisième but hier, c’est Neymar qui fait la passe à Mbappé. Mbappé qui aurait pu y aller tout seul, vu qu’il en est capable, mais il a préféré faire la passe à Icardi. Après, on aurait envie qu’ils soient un peu plus souvent collectifs » a indiqué Jocelyn Gourvennec, pas encore comblé à 100 % par l’état d’esprit de Neymar et de Mbappé. Mais pour qui ces deux joueurs sont tout de même très difficilement critiquables…