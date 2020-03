PSG : Neymar a un bon de sortie, pas Mbappé, le Qatar a tranché

Dans : PSG.

Ce n’est pas vraiment une surprise, Kylian Mbappé et Neymar font déjà la Une des journaux espagnols, à trois mois de l’ouverture du mercato.

Il faut dire qu’avec le champion du monde français et le meneur de jeu brésilien, le Paris Saint-Germain dispose sans aucun doute de deux des cinq joueurs les plus courtisés de la planète. Et pas de chance, l’un est le rêve absolu du Real Madrid tandis que l’autre figure depuis plus d’un an maintenant dans le viseur du FC Barcelone. Mais selon le quotidien espagnol Sport, il n’y a pas la moindre chance que Kylian Mbappé et Neymar quittent le Paris Saint-Germain en même temps. Et visiblement, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont déjà tranché sur l’identité de celui qui a une chance de partir.

Il s’agit de Neymar, dont le départ au FC Barcelone est probable selon la publication espagnole. En effet, il est indiqué que l’actuel dauphin du Real Madrid en Liga est optimiste concernant le retour de Neymar au Camp Nou, s’appuyant notamment sur un point de règlement de la FIFA qui permet aux joueurs de plus de 27 ans étant dans un club depuis trois ans sans y avoir prolongé de bénéficier d’une fixation de départ, comme indiqué mercredi matin. La mission s’annonce en revanche beaucoup plus corsée pour le Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé. Car même si pour l’heure, l’ancien attaquant de l’AS Monaco ne souhaite pas prolonger son contrat qui expire en juin 2022, le Paris Saint-Germain n’envisage pas une seconde un départ au mercato estival, et cela peu importe le prix que le Real Madrid est prêt à poser sur la table. Plus que jamais, on se dirige donc vers un feuilleton Neymar au Paris Saint-Germain même si la situation financière très délicate du club catalan incite à la plus grande prudence...