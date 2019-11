PSG : Neymar a souffert à Paris, mais c’est terminé

Dans : PSG.

Lors du précédent mercato estival, Neymar a fait des pieds et des mains pour rejoindre le FC Barcelone. En vain, devant l’inflexibilité du directeur sportif Leonardo.

Le n°10 du Paris Saint-Germain pensait bien obtenir gain de cause, mais il s’est heurté aux limites financières de Barcelone, incapable de satisfaire les requêtes de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi. L’été a donc été mouvementé et s’est terminé sur une note négative pour Neymar, qui a également vu le Brésil remporter la Copa America sans lui, blessé. Toute cette frustration a été difficile à évacuer mais selon Thiago Silva, Neymar est de retour au top de sa forme sur un plan mental. Interrogé par France Football, le capitaine du PSG s’est voulu rassurant au sujet de l’état d’esprit d’un Neymar concerné à 100 % par le projet parisien.

« Il a souffert, mais aujourd’hui, il est mieux. Il est actif et positif dans le vestiaire. Il ne parle pas beaucoup mais ses paroles ont un impact. Même si beaucoup pensent le contraire, je peux vous dire qu’il est désormais bien dans sa tête, il est heureux d’être là. Il s’entend très bien avec le staff et ça facilite les choses. Le staff a d’ailleurs une grande part de responsabilité dans le fait qu’il a vite retrouvé le sourire après son transfert raté. C’est agréable de bosser avec ce staff » a commenté Thiago Silva, qui espère comme tous les fans du PSG retrouver un grand Neymar au moment des échéances décisives en Ligue des Champions.