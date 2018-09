PSG : Neymar a sa BD et n'en fait pas qu'une histoire d'argent

Dans : PSG, Mercato.

Tout comme Cristiano Ronaldo, Neymar Jr est un habile homme d'affaires, la star brésilienne du Paris Saint-Germain multipliant les produits à son effigie. Cette fois, c'est une BD disponible en ligne qui est mis en vente, et Neymar a décidé d'utiliser une partie des recettes pour venir en aide aux jeunes en difficulté.

« Fan the Flame Concepts, producteur indépendant de comics et de bandes dessinées, vient d’annoncer le lancement du Comics Neymar Jr. Cette nouvelle série de comics est lancée avec la parution du premier volet de la série Inked : l’Art Anime la Vie. L’intrigue : Junior, double virtuel de Neymar Jr, utilise de l’encre magique pour que ses tatouages prennent vie. Alors que sa sœur a été enlevée par un mystérieux cartel, il décide de partir à sa recherche…Créée par l’auteur du best-sellers du New-York Times, romancier et auteur de comics et bandes dessinées, Jason Burns, cette histoire remplie de personnages aux pouvoirs magiques, prend racine au Brésil. Composée d’une multitude d’intrigues, l’univers de la bande-dessinée se veut accessible aux jeunes lecteurs.

« Comme de nombreux enfants, j’avais deux rêves dans mon enfance : être un joueur professionnel de football et un super héros. J’ai déjà été béni, de pouvoir jouer au football au très haut niveau» a confié Neymar Jr. « Maintenant j’ai la chance d’offrir à mes fans du monde entier une nouvelle façon de raconter des histoires, plus modernes et puissantes à travers ces bandes dessinées. Cette plateforme de distribution numérique est unique et pourra publier les bandes dessinées simultanément en différentes langues. »

Initialement publiées en portugais, espagnol, français et anglais, les bandes dessinées Neymar Jr seront disponibles en format numérique uniquement à travers le site neymarcomics.com. Les lecteurs pourront acquérir des éditions individuelles ou s’offrir toute la série. Un contenu additionnel et des épisodes courts seront disponibles en téléchargement gratuit sur la plate-forme et via les réseaux sociaux.

« Etant un enfant qui a grandi en lisant des comics, j’espère que ces histoires et personnages pourront inspirer et divertir les gens à travers le monde » a ajouté Neymar Jr dans un communiqué.

Une partie des recettes des ventes de la bande dessinée de Neymar Jr Comics ira à l’Institut Projet Neymar Jr, le projet caritatif de Neymar Jr et de sa famille, qui a pour objectif d’offrir plus d’opportunités aux enfants, adolescents et les familles vivant dans une situation de vulnérabilité sociale, à travers l’éducation, la culture, le sport et la santé.