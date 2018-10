PSG : Neymar a obtenu ce qu'il voulait au PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Après une saison passée sous les ordres d'Unai Emery, Neymar découvre cette fois la méthode Tuchel, et la star brésilienne a confié mardi combien il appréciait la manière dont le technicien allemand travaillait. Et plus encore, Neymar se régale de la mission qui lui a été confiée, le coach du Paris Saint-Germain ayant décidé de faire de l'attaquant de la Seleçao un véritable numéro 10. Pour Neymar, cette solution est clairement la bonne et il ne lui viendrait pas à l'idée de contester le choix de Thomas Tuchel.

Avant de défier l'Etoile Rouge de Belgrade, le Brésilien a validé cette option tactique. « J’aime définir et organiser le jeu de mon équipe en évoluant dans l’axe. Au Barça, Messi occupe ce rôle. Ma fonction était donc différente là-bas. Je jouais de façon verticale. Au PSG, j’aime avoir le ballon et évoluer de manière plus latérale. Cette solution, celle de numéro 10, est une préférence du coach, c’est lui qui décide », a expliqué Neymar, qui, il est vrai, semble avoir retrouvé des couleurs depuis qu'il a endossé cette nouvelle fonction au Paris Saint-Germain.