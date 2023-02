PSG : Neymar à l'hôpital, frayeur sur Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Forfait pour le déplacement du PSG à Montpellier, Neymar souffre officiellement d'une fatigue musculaire. Cependant, la star brésilienne a été aperçue à l'hôpital américain de Neuilly et l'inquiétude grimpe.

Face au Stade de Reims, Neymar a probablement été l’un des meilleurs Parisiens, même si le numéro 10 a pris quelques coups, avant de laisser sa place à Zaire-Emery à quelques minutes de la fin du match. A la veille du match contre Montpellier, Christophe Galtier a annoncé le forfait du joueur brésilien, ce que personne n’avait vu venir à deux semaines de la réception du Bayern Munich au Parc des Princes en Ligue des champions. Officiellement, Neymar souffre d’une fatigue musculaire et le PSG n’évoquait qu’une absence à l’entraînement sans en dire plus. Mais nous sommes en 2023 et rien n’échappe aux nombreux supporters du club de la capitale. Et le site PSG Community a vite fait savoir que Neymar n’était pas au Camp des Loges, mais à l’Hôpital Américain de Neuilly-sur-Seine, d’où il est sorti mardi en fin de matinée.

Neymar à l'hôpital, le PSG inquiet

Bien évidemment, secret médical oblige, on ne sait pas le motif réel de cette visite de Neymar, mais le média parisien a deux hypothèses : « Cela pourrait concerner sa douleur à la cheville qu’il traîne depuis la Coupe du monde mais cela pourrait également concerner ses yeux. L’international brésilien a posté une story où il avait indiqué avoir les yeux gonflés depuis deux jours à cause du froid ». Forcément, tout le monde sait que cette période de l’année est toujours très sensible pour la star du PSG et du Brésil, certains étant déjà persuadés que Neymar pense plus au carnaval de Rio et à l’anniversaire de sa soeur qu’à son club. Tout cela intervient à un moment charnière de la saison du Paris Saint-Germain, puisque les champions de France entament un mois de février démentiel, avec non seulement la Ligue des champions, mais également deux rendez-vous au Vélodrome contre l'OM, dont un en Coupe de France et une bataille énorme en Ligue 1. Et on l'a vu contre Reims, le PSG sans Neymar n'est actuellement pas au niveau du PSG avec Neymar. Un problème de riche.