PSG : Neymar a joué avec Paris, il a tout perdu

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Thomas Tuchel l'a reconnu en début d'été, avant de finir la saison passée Neymar l'avait déjà prévenu de son désir de quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato. Et cette volonté a débouché sur quelques provocations du clan Neymar, mais également quelques propos peu aimables à l'encontre de la star brésilienne du PSG de la part de Leonardo et de Nasser Al-Khelaifi. Mais depuis, le Paris SG reste très ferme dans ses positions et rappelle que Neymar ne pourra partir que si une vrai offre arrive, ce qui ne serait pas le cas actuellement. Résultat, à une semaine du premier match du PSG en Ligue 1, le Brésilien est toujours à Paris et il semble ne plus réellement savoir ce qu'il doit faire.

Pour Ludovic Obraniak, Neymar s'est probablement piégé tout seul. « Je crois que Neymar est coincé. C’est-à-dire qu’il espère encore peut-être partir, sauf que de l’autre côté il n’y a personne, pour l’instant, qui a la possibilité de poser l’argent demandé. Entre 200ME et 250ME, le PSG se posera la question. Mais après, il faut aussi poser le salaire pour un garçon qui joue cinq mois sur douze, et avec une possibilité de rechute physique (…) Neymar se retrouve un peu le cul entre deux chaises. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment pour embêter le monde, je pense surtout qu’il ne sait plus comment se positionner », a confié l'ancien joueur sur RMC. Il est vrai que contrairement à 2017, où il avait une clause libératoire au FC Barcelone, il n'a pas ce genre d'outil au PSG.