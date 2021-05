PSG : Neymar 2025, le Qatar reste à Paris

Dans : PSG.

En obtenant la prolongation de Neymar jusqu'en 2025, Nasser Al-Khelaifi tient à prouver que le Paris Saint-Germain restera très ambitieux les prochaines saisons. Une réponse à ceux qui pensaient que le Qatar pouvait se désengager après le Mondial 2022.

Le feuilleton Neymar est désormais terminé puisque le PSG a officialisé ce samedi la prolongation du contrat du joueur brésilien jusqu’en 2025. Un engagement très long terme, puisque s’il va au bout de son engagement, l’ancien joueur du FC Barcelone sera resté huit ans à Paris. Du côté de Nasser Al-Khelaifi, on se réjouit énormément de conserver celui qui sur le plan sportif et marketing a fait passer le club de la capitale dans une nouvelle dimension, le Paris Saint-Germain étant désormais considéré comme l’une des plus importantes franchises de la planète. En prolongeant Neymar dans son effectif, le président qatari du PSG envoie également un signal à toute la planète football, Doha n’a pas du tout l’intention d’abandonner Paris après l’organisation du Mondial 2022 au Qatar comme certains le répètent régulièrement.

Le Qatar n'abandonnera pas le PSG après 2022

Avec cette prolongation de contrat, Nasser Al-Khelaifi prouve que l’Emir du Qatar est décidé à s’inscrire durablement dans la capitale française. « Le centre de gravité de notre ambitieux projet pour faire grandir le PSG se situe dans le cœur, le talent et l’implication totale de nos joueurs. Je suis fier de voir Neymar Jr réaffirmer aujourd’hui son engagement à long terme, jusqu’en 2025, au sein de la famille du Paris Saint-Germain, dont il continuera à ravir les fans. Nous sommes très heureux de le voir continuer à s’inscrire dans notre projet et de se trouver à nos côtés pour de nombreuses années encore », prévient le président du Paris Saint-Germain.

Il est vrai que du côté de Doha, le dossier Neymar était la priorité des priorités, juste devant celui de Kylian Mbappé. A Nasser Al-Khelaifi et Leonardo de finaliser les longues négociations avec l’attaquant français, et tout finira bien dans le meilleur des mondes pour Paris. Mais à priori, cela sera compliqué, Mbappé étant visiblement décidé à prendre son temps avant de dévoiler sa décision de rester au PSG ou bien d'aller au Real Madrid où on l'attend les bras tendus.