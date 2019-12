PSG : Neymar 2020, le Barça revient à l'assaut du Qatar !

Dans : PSG.

Ce mardi, le cas Neymar revient à la Une de la presse sportive barcelonaise. Le FC Barcelone semble en effet vouloir négocier avec le Qatar pour faire revenir le Brésilien au mercato 2020.

Cela a été le feuilleton vedette du mercato estival 2019, et cela pourrait donc aussi être la star du marché des transferts 2020, le dossier Neymar rejaillit à la Une à la veille du Noël, alors que le joueur brésilien du Paris Saint-Germain semble plutôt en phase de retour au calme avec le club de la capitale. Mais le Mundo Deportivo en est persuadé, Josep Maria Bartomeu n’a pas du tout tourné la page du joueur qu’il avait vendu de force au PSG en 2017 pour 222ME. Pour l’instant, ce désir de faire signer Neymar l’été prochain ne s’est pas du tout concrétisé, mais le média proche du club catalan affirme que si Neymar ne connaît aucun souci majeur dans les mois qui viennent alors il sera l’objectif numéro 1 du Barça.

Neymar pour 180ME au Barça ?

Cependant, Neymar Jr a un contrat jusqu’en 2022 avec le Paris Saint-Germain et l’Emir du Qatar, qui gère personnellement ce dossier, a montré l’été dernier qu’il était capable de dire non aux désirs de l’attaquant brésilien. Le Mundo Deportivo affirme que cette fois, après trois saisons jouées au PSG, Neymar peut saisir la FIFA pour exiger de partir, moyennant une indemnité que le média a chiffrée à 180ME. Persuadé que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo se jetteront à fond dans le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé, le FC Barcelone pense cette fois pouvoir aboutir à un solution qui permettrait à la star brésilienne de revenir au Camp Nou trois ans après être parti par la petite porte. Reste à savoir ce que l'on pense de tout cela du côté de Doha, mais également de Neymar apparu très apaisé ces dernières semaines.