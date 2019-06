PSG : Ndombele à Paris, c'est un grand non pour Leonardo

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, OL.

Ces dernières heures, Tanguy Ndombele s’est considérablement rapproché de Tottenham, le club londonien étant prêt à payer plus de 70 ME bonus compris pour recruter l’international français. Mais on ne le sait que trop bien en période de mercato, tant qu’un transfert n’est pas officiel, tout est encore possible. D’autant qu’en l’occurrence, de nombreux clubs, à l’affût, surveillent l’évolution du dossier Tanguy Ndombele. Il n’y a pas si longtemps encore, Paris était régulièrement cité comme un possible prétendant à la signature du Lyonnais. Selon L’Equipe et Téléfoot, cela n’est plus d’actualité avec le changement de directeur sportif.

« Le PSG, confronté à une instabilité interne, a eu une position difficilement lisible. Entre un rendez-vous il y a cinq semaines avec Antero Henrique et des prises de contact irrégulières depuis, compliqué de comprendre sa logique. Le dossier de l'ex-Amiénois, validé en interne par Thomas Tuchel, n'est donc pas prioritaire. « Le marché de Leo sera 100 % un marché italien », soufflait mardi soir un bon connaisseur du club de la capitale » explique le quotidien national. De son côté, l'émission dominicale de TF1 explique que c’est après un rendez-vous entre Thomas Tuchel et Leonardo que Paris a acté la décision de ne pas se positionner sur Ndombele. Laissant ainsi le champ libre à Tottenham donc, mais également à la Juve et au Real, qui restent attentifs.