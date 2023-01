PSG : Navas vendu en Angleterre, tout s’accélère

Dans : PSG.

Remplaçant de Gianluigi Donnarumma au PSG depuis le début de la saison, Keylor Navas est sur le départ lors de ce mercato hivernal.

Même si le professionnalisme de l’international costaricien est salué en interne, les dirigeants du Paris Saint-Germain sont favorables au départ de Keylor Navas cet hiver. Et pour cause, l’ancien gardien du Real Madrid, triple vainqueur de la Ligue des Champions, dispose d’un salaire conséquent. Le club de la capitale ne serait pas contre l’idée de s’en délester au vu du faible temps de jeu que Christophe Galtier accorde à Navas. Plusieurs clubs sont intéressés à travers le monde, des Etats-Unis en passant par l’Italie, le Mexique… ou encore la Premier League. Et c’est justement en Angleterre que Keylor Navas pourrait rebondir selon le 10 Sport, qui affirme que des négociations sont avancées entre le gardien remplaçant du Paris SG et Nottingham Forest, qui pourrait bien mettre le grappin sur le gardien de 35 ans en ce mois de janvier.

Nottingham Forest en pince pour Keylor Navas

Il y a deux jours, L’Equipe évoquait les intérêts de Nottingham Forest et de Brighton pour le gardien du Paris Saint-Germain. A priori, le premier club cité a passé la seconde dans le but de s’attacher les services de l’ancien Madrilène. En effet, les pensionnaires de Premier League sont entrés en discussion avec les agents de Keylor Navas dans le but de tenter de le convaincre de rejoindre Nottingham Forest, actuel treizième de la Premier League. Un gros forcing est actuellement réalisé par les dirigeants anglais, qui cherchent un gardien d’urgence après la blessure de Dean Henderson, prêté par Manchester United et qui va manquer plusieurs semaines de compétition. Par ailleurs, le média informe que le club saoudien d’Al-Nassr, qui a tout fraichement recruté Cristiano Ronaldo, est toujours sur les rangs et offrira sans doute à Keylor Navas un peu gros salaire que Nottingham Forest. Mais le projet sportif et la perspective de jouer en Premier League pourraient l’emporter aux yeux de l’actuelle doublure de Gigio Donnarumma.