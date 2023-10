PSG ‍: Nasser l'a appelé, Bellingham a rigolé

Dans : PSG.

L'été dernier, le PSG a été très actif sur le marché des transferts. Parmi les joueurs que visait le club de la capitale : Jude Bellingham.

Le PSG voulait changer de cycle l'été dernier. Le but était de réinjecter du sang neuf en faisant partir les anciens ou joueurs devenus indésirables. Paris a mis la main au portefeuille pour renforcer son effectif. Malgré tout, il y a toujours des échecs au mercato et le Paris Saint-Germain en a subi un gros. En effet, les champions de France faisaient partie des équipes qui voulaient s'attacher les services de Jude Bellingham. Finalement, l'international anglais a rejoint le Real Madrid. Et pour Defensa Central, ce choix est celui du coeur car l'ancien du Borussia Dortmund avait reçu une proposition financière bien supérieure de la part des Parisiens.

Bellingham a gentiment recalé le PSG

Le média affirme que le PSG avait mis à disposition de Bellingham une « prison dorée » pour le convaincre de signer mais que le joueur a refusé. Defensa Central révèle même la réponse de l'Anglais à Nasser Al-Khelaïfi : « Cela ne me semble pas être le meilleur endroit pour m'épanouir à ce moment de ma carrière. Je suis reconnaissant, mais je ne vais pas donner suite ». Un coup dur forcément pour le PSG, qui n'aura finalement pas réussi à recruter de cracks au milieu de terrain, ce qui pourrait encore lui porter préjudice cette saison. De son côté, Jude Bellingham marche sur l'eau sous les couleurs du Real Madrid et a déjà planté 10 buts en 10 matchs disputés toutes compétitions confondues avec les Merengue. De quoi soulager un peu le Real Madrid après le départ de Karim Benzema et qui reste en année de transition.