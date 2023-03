PSG : Nasser Al-Khelaïfi viré, l'Emir du Qatar reçoit un ordre

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Patron du PSG depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi est aussi au coeur des critiques après le dernier échec du club parisien en Ligue des Champions. L'Emir du Qatar est interpellé pour le mettre à la porte et changer enfin les choses à Paris.

La figure du Qatar à Paris, c’est Nasser Al-Khelaïfi, et cela n’a jamais changé. Le président du PSG est en place depuis l’acquisition du club par QSI en 2011, et il a toujours eu les commandes et la confiance de l’Emir, dont il est très proche. Même s’il n’est pas un membre de la famille royale, son père était pêcheur de perles et il était joueur de tennis, il demeure un homme très apprécié et devenu avec le temps incontournable entre ses différentes casquettes. Certaines sont plus symboliques (président de la fédération de tennis du Qatar, ministre sans portefeuille), d’autres beaucoup plus importantes pour le Qatar (directeur de BeIN Media Groupe, président du PSG) et ses présences à la Ligue comme à l’UEFA en font désormais un élément quasiment indéboulonnable. Et pourtant, malgré son attachement pour Paris, les résultats ne sont pas au rendez-vous et le PSG n’est pas forcément aussi respecté qu’il devrait être, en interne comme en externe.

Les griefs s'accumulent contre Al-Khelaïfi

Très souvent absent du fait de ses obligations, Nasser Al-Khelaïfi est surtout critiqué pour sa faculté à se plier à la volonté des stars du club, sans penser justement au bien du PSG avant tout, ou à celui du vestiaire et de l’équipe. Plusieurs de ses décisions, comme le retour de Leonardo, l’utilisation en douce d’Antero Henrique récemment, ou sa façon de gérer les dossiers Ancelotti ou Blanc par le passé, ne sont pas oubliés. Et c’est pour toutes ces raisons que le Qatari devrait lui aussi être menacé selon Stéphane Guy, pour qui l’Emir devrait prendre la décision de régler le problème numéro 1 du club de la capitale.

« Toutes les critiques vont vers les joueurs, l’entraineur et Luis Campos. On oublie pour moi le principal coupable. Il y a un monsieur qui doit impérativement partir si le PSG veut redevenir un club de football avec un projet sportif, c’est son président. Nasser Al-Khelaïfi est le symbole des échecs en Ligue des Champions. Et on a l’impression qu’il a un totem d’immunité. L’Emir doit tirer les conclusions de tout cela et modifier totalement le management du PSG et son président. Il doit partir, c’est Nasser à rien. Ça fait 10 ans que ça dure, il prend la parole deux fois par an. Pour lui le PSG n’est pas un projet sportif, c’est un projet politique », a balancé l’ancien commentateur de Canal+ désormais sur RMC. Une attaque frontale alors qu’en effet, Nasser Al-Khelaïfi n’est pas si souvent que ça pointé du doigt pour les échecs répétés du PSG en Ligue des Champions. Mais il faut dire qu’avec l’appui ferme de l’Emir du Qatar, le président parisien ne craint pas grand chose même si sa gestion ne fait clairement pas l’unanimité. Du moins d’un point de vue français.