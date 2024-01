PSG ‍: Nasser Al-Khelaifi s'en prend à Lionel Messi ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis son départ du PSG pour l'Inter Miami en juin dernier, Lionel Messi n'a eu de cesse d'attaquer son ancien club dans les médias. Une attitude enfin dénoncée par Nasser Al-Khelaifi, lequel en a profité pour faire passer un message à la Pulga.

Que retenir du passage de Lionel Messi au PSG ? Ses 32 buts en 75 matchs ou son masque à chaque apparition sur le terrain, sa relation très froide avec le public parisien et ses mots dans les semaines suivant son départ. Dans les médias, il avait indiqué avoir vécu « deux années difficiles » à Paris avec sa famille et n'avoir « pas été heureux » pendant son aventure au PSG. Des propos qui n'ont pas redoré son blason auprès des ultras parisiens et ont donné une mauvaise image du club. Curieusement, le PSG a été plutôt discret sur le sujet. Le club parisien n'a pas trop répondu aux propos de Messi avant ce début d'année 2024.

Messi a dénigré le PSG, Nasser ne le supporte pas

En effet, pour RMC Sport, Nasser Al-Khelaifi a enfin évoqué le sujet Messi. Le président du PSG n'a pas apprécié les critiques formulées par le joueur argentin et surtout leur timing. Selon lui, Messi n'avait pas à dire du mal du PSG et surtout pas après son passage. Il a dénoncé l'attitude du joueur, aussi fort et célèbre soit-il.

🔴 Le président du PSG Nasser Al-Khelaifi invité exceptionnel sur RMC : "Messi n'est pas un mauvais garçon mais je préfère que les joueurs parlent quand ils sont là." #RMCLive pic.twitter.com/sbpSNWguRI — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 9, 2024

« Messi ? Je veux dire une chose. Le meilleur joueur de l’histoire. Ce n’est pas facile pour lui de venir ici après toute sa vie à Barcelone. Quand il vient ici, ce n’est pas la même chose. On avait Kylian, Neymar… J’ai un grand respect pour lui mais parler en mal du PSG après ça, ce n’est pas bien, c’est un manque de respect. Gagner contre Kylian et les Français. Il faut respecter ça mais ce n’est pas un mauvais garçon. Pour Messi ou n’importe qui, je veux que les gens parlent quand ils sont là, pas quand ils ne sont plus là », a lâché le président du PSG dans Rothen s'enflamme ce mardi. Une manière de rappeler le pouvoir de l'institution PSG. Les plus fervents supporters parisiens ne pourront qu'approuver ces propos.