PSG : Nasser Al-Khelaïfi félicité pour sa gestion de Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Toujours considéré comme en instance de départ, Neymar n’a pourtant rien à reprocher à son employeur.

Après deux saisons globalement ratées en ce qui concerne ses objectifs personnels et collectifs, le Brésilien estime qu’il serait mieux à Barcelone, d’où il n’aurait peut-être donc jamais du partir. Le numéro 10 du PSG avait quitté le Barça pour 222 ME, soit le montant de sa clause libératoire, il y a deux ans de cela. Désormais, le champion de France en souhaite une somme équivalente, et refuse tout idée de marchander avec des échanges de joueurs barcelonais. Une position qui se comprend pour Nabil Djellit, pour qui le Paris Saint-Germain n’a commis aucune faute et n’a aucune urgence à vendre Neymar.

« Je ne vois pas pourquoi le PSG ferait l’effort de faciliter les choses. Dans cette histoire le Paris Saint-Germain n’a pas grand-chose à se reprocher ! On peut les taxer d’institution défaillante ou autre, mais ils ont mis Neymar dans les meilleures conditions ! Ils lui ont offert un salaire stratosphérique en le mettant au cœur du projet. Même s’il y a le fair-play financier, ce n’est pas un club qui a besoin d’argent ! Ils n’ont pas besoin de brader Neymar au mercato. Si tout le monde s’y retrouve, je dis ok. Avec un club qui met entre 250 et 300 millions d’euros, si le garçon a envie de partir, ensuite le PSG récupère l’argent et achète qui il veut », a livré le journaliste de France Football, dans une manière de rappeler que Nasser Al-Khelaïfi reste le maitre à bord sachant que Neymar a encore trois ans de contrat.