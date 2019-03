PSG : Nasser Al-Khelaïfi est grand, ce choix le prouve

Dans : PSG, Ligue 1.

Si le Paris Saint-Germain virait son entraineur à chaque déception en Ligue des Champions, le banc de touche du club de la capitale serait le théâtre d’un véritable défilé.

Mais comme pour Unai Emery après son premier échec face à Barcelone, Thomas Tuchel va avoir le droit à une deuxième chance. L’entraineur allemand est sur le point de prolonger son contrat officiellement, lui qui a échappé aux critiques après l’élimination face à Manchester United. Une très bonne décision selon le journaliste de So Foot Pierre Maturana, persuadé que la patience a ses vertus, notamment au PSG.

« Je suis assez d’accord avec la décision du PSG de prolonger Thomas Tuchel. Cela montre que le PSG a appris de ses erreurs passées. Par exemple, je trouve que l’on a été très dur avec Unai Emery. C’est un entraîneur qui avait fait des mauvaises choses c’est vrai, mais qui avait aussi fait de très bonnes choses et qui aurait peut-être mérité d’avoir plus de temps pour travailler. Je trouve que c’est pas mal que cette fois, Paris se dise « ok on a eu un trou contre MU, mais il y a des bases et une méthode en place pour faire grandir le club ». Ce choix me paraît intelligent, et ressemble vraiment à une décision réfléchie de la part d’un bon club », a livré le journaliste à La Chaine L’Equipe, très confiant en l’avenir de Paris avec Thomas Tuchel. Il n’est pas le seul, même si la thèse de l’accident, les supporters du PSG en ont clairement, et assez logiquement, marre de l’entendre désormais.