PSG : Nasser Al-Khelaifi avoue n'avoir qu'un seul but à Paris

Nasser Al-Khelaifi fera ce lundi sa rentrée au sein de l'UEFA, le président du Paris Saint-Germain ayant été élu pour représenter, avec trois autres membres, l'Association des Clubs Européens au sein de l'instance européenne du football. Et le dirigeant qatari du PSG aura probablement le sourire au moment d'entamer cette journée, puisque son club traverse une très bonne période. Dans Le Dauphiné, Nasser Al-Khelaifi ne cache pas son optimisme, et il avoue sans détour qu'il se réjouit de pouvoir apporter du bonheur aux supporters du Paris SG.

Car pour le président du Paris Saint-Germain, sa seule motivation est là. « Nous avons passé une soirée fantastique à Manchester, dans un stade historique du football européen. Notre coach avec son staff a parfaitement préparé la rencontre, nos joueurs ont joué avec cœur et intelligence et nos fans ont été fantastiques. Vous savez, à Paris comme à Saint-Etienne et dans beaucoup d’autres clubs, c’est pour ressentir cette passion des supporters que nous travaillons autant. A la fin de la journée, c’est toujours cela, le but essentiel de chaque club : rendre heureux et fier ceux qui nous aiment. Après, est-ce l’année ou pas, nous verrons bien… Mais nous nous sentons aujourd’hui très performants, nous avons une grande confiance en nous. Et le soutien de nos supporters n’a jamais été aussi fort », confie Nasser Al-Khelaifi dans les colonnes du quotidien régional.