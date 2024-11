Canal+ et le PSG, une soirée historique se prépare

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En mauvaise posture en Ligue des Champions, le PSG devra sans doute attendre l’ultime journée de la saison régulière pour connaître son sort. Une soirée qui promet d’être explosive le 29 janvier prochain.

La saison régulière de la Ligue des Champions nouvelle formule connaîtra son épilogue le 29 janvier prochain à l’occasion d’une soirée qui promet d’être riche en rebondissements. Et pour cause, à l’instar d’une dernière journée de championnat, les 18 matchs se joueront en même temps. Le stress sera sans doute à son maximum au PSG, qui est actuellement 25e et donc en dehors de la zone de qualification pour le play-off du mois de février.

Dans la capitale, on attend cette date avec excitation et crainte. Cette soirée du 29 janvier provoque également de l’engouement à Canal+, diffuseur officiel de la compétition et qui s’apprête à réaliser le multiplex le plus colossal de son histoire. Présentateur iconique du multiplex sur la chaîne cryptée, Eric Besnard a confirmé un dispositif dingue à cette occasion.

Un multiplex à 18 matchs le 29 janvier sur Canal+

TV : Canal+ vise les 100 millions sans la Ligue 1 https://t.co/JQZ1YohAEK — Foot01.com (@Foot01_com) November 16, 2024

« On risque d’avoir une soirée à 60 buts… Le record va être battu. Ça sera le plus grand Multiplex de l’histoire, une folie. Il y aura d’innombrables surprises, d’autant plus que les quatre clubs français peuvent espérer se qualifier. De grands clubs comme le PSG devront attendre le soir de cette dernière journée pour savoir s’ils continuent dans la compétition, un suspense insoutenable. La promesse du Multiplex est d’avoir un match avec environ 25 buts et 30 occasions, ce qui n’arrive évidemment jamais autre part dans le football. Ça génère de l’adrénaline, car il y a un suspense, quoi qu’il arrive » se réjouit par avance le présentateur de Canal+, interrogé sur le site officiel de la chaîne.

Les fans de foot peuvent donc déjà réserver leur soirée du 29 janvier, car les rebondissements seront au rendez-vous et l’adrénaline sera à son maximum. Pour le PSG mais également pour Monaco, Lille et Brest, qui sont cependant en meilleure posture que le club de la capitale dans cette compétition.