PSG : Nainggolan à Paris, le coup surprise de Leonardo

Présent mardi en conférence de presse, Thomas Tuchel a accentué la pression sur sa direction en faisant savoir qu’il attendait encore au minimum deux recrues.

Et pour cause, le Paris Saint-Germain a perdu Thiago Silva, Tanguy Kouassi, Eric-Maxim Choupo-Moting, Edinson Cavani et Thomas Meunier cet été. Pour l’heure, un seul joueur a été recruté en la personne d’Alessandro Florenzi, prêté avec option d’achat par l’AS Roma. L’heure est grave pour le coach allemand, qui réclame des renforts au plus vite alors que le PSG ne compte pas le moindre point en deux matchs de championnat. Un défenseur central et un milieu défensif sont notamment souhaités et selon les informations de Téléfoot, il y a fort à parier que de nouveaux prêts avec option d’achat pourraient être conclus pour limiter les dépenses.

Dans cette optique, un joueur tel que Radja Nainggolan, indésirable à l’Inter Milan, représente une piste étudiée par l’état-major du PSG selon le journaliste Simone Rovera. « Au milieu de terrain, le PSG explore des pistes très différentes. Il y a un intérêt de Paris pour Soumaré de Lille. Guendouzi figure également dans la short-list au même titre que Sergej Milinkovic-Savic, qui est néanmoins très cher. Nainggolan est également pisté et pour le recruter, Paris pourrait faire une opération similaire à celle effectuée pour recruter Alessandro Florenzi (un prêt avec option d’achat). En attaque, nous pouvons confirmer que El-Shaarawy a été proposé au PSG et qu’un prêt est envisageable car cela permettrait à Paris de se renforcer à moindre coût offensivement » a indiqué le spécialiste du mercato pour la chaîne Téléfoot. Reste maintenant à voir quelles sont les pistes approfondies par le Paris SG dans la dernière ligne droite du mercato…