PSG : Soumaré pour 35 ME, Leonardo est chaud

Dans : PSG.

Courtisé depuis plusieurs semaines par Newcastle, Boubakary Soumaré pourrait finalement rejoindre… le PSG.

Le début de saison difficile, les trous dans l’effectif liés aux départs, les suspensions à venir et les demandes des joueurs d’avoir des renforts, Leonardo sent tout de même la pression monter à la mi-septembre. Le directeur sportif du PSG va devoir frapper fort pour renforcer l’équipe de Thomas Tuchel, sous peine de voir l’entraineur allemand être confronté à de grosses difficultés dans les mois à venir. Au milieu de terrain, Leonardo travaille désormais sur une piste made in Ligue 1, et que le Paris SG connait encore une fois très bien. Selon Téléfoot, il s’agit de Boubakary Soumaré, qui a tout simplement la particularité d’avoir été formé au PSG avant qu’il ne refuse de signer professionnel avec son club de coeur.

Le milieu de terrain natif de Noisy-le-Sec rejoint alors le club nordiste, avec une progression constante depuis trois ans. Son physique imposant et sa qualité balle au pied lui permettent d’être suivis depuis plus d’un an par plusieurs clubs anglais. Ces dernières semaines, Newcastle a fait le forcing pour le faire venir, sans parvenir à faire craquer les dirigeants lillois, qui demandent 35 ME pour le lâcher. Le PSG pourrait donc bien s’engouffrer dans la brèche pour rafler la mise, et apporter enfin ce fameux joueur d’impact capable de jouer au coeur du milieu de terrain. Le joueur, frustré de ne pas être un titulaire indiscutable aux yeux de Christophe Galtier, serait en tout cas chaud pour un départ dans les prochains jours.