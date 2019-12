PSG : N’Golo Kanté finira bien par craquer, le Paris SG y croit

Dans : PSG.

Recalé par N’Golo Kanté, le Paris Saint-Germain refuse d’abandonner. Le club de la capitale pourrait revenir à la charge cet hiver.

Longtemps à la recherche d’un milieu défensif, le Paris Saint-Germain a multiplié les pistes dans ce secteur de jeu. Ces dernières années, le pensionnaire du Parc des Princes s’est notamment intéressé à N’Golo Kanté, considéré comme l’un des tout meilleurs récupérateurs au monde. Et au passage, l’actuel leader de Ligue 1 se serait offert un Français particulièrement apprécié dans l’Hexagone. Mais les Parisiens n’ont jamais réussi à convaincre le relayeur des Blues.

« Je sais que j’étais bien à Chelsea. Ne pas venir au PSG, c’était plus un choix sportif, expliquait N’Golo Kanté à Canal+ le mois dernier. Je me sentais bien à Londres et dans le projet. Le club me sentait aussi dans le projet. J’étais content de rester là-bas. Le plus important, c’est de gagner avec l’équipe. J’espère qu’on pourra gagner des titres cette saison. » Le champion du monde ne se voyait pas quitter Stamford Bridge, d’où sa prolongation jusqu’en 2023 l’année dernière.

Le PSG retente sa chance

Suffisant pour éloigner définitivement le Paris Saint-Germain ? Pas du tout, si l’on en croit la presse italienne. Selon les informations de Calciomercato, le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi voudrait toujours attirer l’ancien joueur du Stade Malherbe Caen. Qui sait ? Kanté finira peut-être par changer ses plans si Chelsea ne parvient pas à jouer les premiers rôles en Angleterre et en Europe. Dans ce cas, nul doute que les dirigeants parisiens sauteront sur l’occasion.