PSG : Mystérieuses banderoles anti-Pogba à Paris

Une ou des banderoles sont apparues dans la nuit demandant à Paul Pogba de ne pas signer au Paris Saint-Germain. Les supporters du PSG démentent être derrière cela.

Tandis que les rumeurs s’intensifient sur la possible venue de Paul Pogba au Paris Saint-Germain, quelques individus ont, eux, décidé que le milieu de terrain de Manchester United n’était pas le bienvenu dans la capitale. Ces deux ou trois banderoles ont été posées au Parc des Princes, et au Camp des loges avec le même message : « Pogba, tu devrais écouter ta mère, elle veut pas de toi ici. Nous non plus ! ». Forcément, les regards se sont rapidement tournés vers les supporters du PSG, même si le Collectif Ultras Paris signe toujours ses banderoles. Et à en croire les réaction sur les réseaux sociaux, l'immense majorité des supporters du Paris Saint-Germain pense que tout cela ne reflète que l'avis de ceux qui ont posé la banderole, et pas du tout celui des vrais fans du PSG.

Un témoin supposé de cette action raconte la scène. « La vérité, ils étaient que 2 pour installer la banderole, je les ai vus faire. Le pire c’est qu’ils ont mis la banderole derrière la barrière au départ, on n’arrivait même pas à voir ce qu’il y avait de marqué. C’était pas des lumières les 2 », explique, sur Twitter, ce supporter de...l'Olympique de Marseille. D'autre part, certains supporters font remarquer que ces banderoles sont toutes les mêmes...et ne pourrait donc être qu'une seule et même déplacée le temps de faire des photos et de les transmettre.