PSG : Un remplaçant de Manchester United à Paris, et puis quoi encore ?

Arrivé à Manchester United lors du mercato 2016 en provenance de Villarreal pour 38ME, Eric Bailly ne donne pas du tout satisfaction à José Mourinho, et le départ du défenseur ivoirien semble être d'ores et déjà envisagé, avec l'accord du joueur. Frustré de son maigre temps de jeu sous le maillot mancunien, Eric Bailly, qui avait pourtant réussi ses débuts à Manchester United, est désormais un second choix pour le Special One qui souhaite recruter un nouveau défenseur central lors du mercato d'hiver.

Autrement dit Eric Bailly pourrait disposer d'un bon de sortie, et des clubs se seraient déjà penchés sur son cas. Si l'on savait que Tottenham et Arsenal avaient un oeil sur le défenseur des Red Devils, le Daily Mail affirme ce samedi que le Paris Saint-Germain serait également entré dans la danse et ciblerait l'ancien joueur de Villarreal. Reste que le PSG a plus besoin d'un milieu défensif ayant du temps de jeu et pouvant être utilisé immédiatement plutôt qu'un pur défenseur qui a besoin de retrouver du rythme avant de postuler à un poste de titulaire. Autrement dit, cette rumeur anglaise risque de rapidement s'éteindre.