PSG : Mourinho s’étouffe après ce compliment flatteur pour Neymar

Neymar de nouveau blessé au cinquième métatarsien, ce n’est pas seulement le Paris Saint-Germain qui s’inquiète.

Depuis ce fameux match de Coupe de France face à Strasbourg (2-0) fin janvier, c’est tout le Brésil qui tremble pour celui que le pays considère comme le successeur de Pelé. En effet, le magazine auriverde Placar l’a élu meilleur joueur brésilien depuis le « Roi ». C’est dire à quel point le Parisien est admiré par ses compatriotes. Il n’empêche que ce résultat ne fait pas l’unanimité, notamment auprès d’un José Mourinho presque choqué.

« Neymar a un talent fantastique et personne ne peut en douter. Il est venu en Europe et a immédiatement gagné, a reconnu le Portugais sur la chaîne DAZN Brésil. Mais je crois que certains ont oublié des joueurs qui étaient les meilleurs au monde à leur époque, comme Ronaldo ou Rivaldo, pour n'en citer que deux, et je pourrais en citer d'autres. »

Neymar, un titre attendu avec la Seleção

« Ils sont aussi venus en Europe et ont été fantastiques, mais au-delà de ça, ils ont joué dans ce moment particulier de l'histoire d'un pays qui connaissait le succès à l'échelle internationale, a argumenté le technicien. Neymar va continuer à se battre pour être dans l'élite européenne, auquel il appartient déjà, et continuera de rêver de gagner avec le Brésil » Un débat comparable à celui concernant Lionel Messi en Argentine.