PSG : Mourinho chamboule le dossier Sergio Ramos

Dans : PSG.

En fin de contrat, Sergio Ramos ne prolongera pas au Real Madrid et figure dans le viseur du Paris Saint-Germain.

L’opportunité de recruter l’un des meilleurs défenseurs du monde gratuitement est trop belle pour le PSG, qui veut s’offrir Sergio Ramos. Dans ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sont en concurrence avec plusieurs clubs de Premier League. Mais à en croire les informations obtenues par la Repubblica en Italie, un cador de Série A n’est pas en reste et va tenter sa chance pour recruter Sergio Ramos. Il s’agit de l’AS Roma, désormais entraînée par José Mourinho. Le coach portugais connait parfaitement l’ancien capitaine du Real Madrid, qu’il a eu sous ses ordres au sein de la Casa Blanca. Un argument de taille susceptible de menacer les chances du Paris Saint-Germain.

A en croire les informations recueillies par le média italien, José Mourinho a appelé Sergio Ramos en personne afin de lui témoigner son intérêt. Une première proposition officielle a été transmise de la part de l’AS Roma au capitaine de la sélection espagnole : un contrat de deux ans avec un salaire de 6 ME + 2 ME de bonus par an. Financièrement, il s’agit d’une proposition moins importante que celle du Real Madrid, refusée par Sergio Ramos. Au contraire des Merengue, la Roma propose en revanche deux ans de contrat au défenseur de 35 ans, ce qui est susceptible de faire la différence. Reste maintenant à voir si José Mourinho parviendra à user de son charme pour convaincre Sergio Ramos de signer dans un club non-qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Au contraire, le PSG propose un projet sportif très attrayant au défenseur espagnol, avec de réelles chances de soulever la coupe aux grandes oreilles dans un futur proche. La concurrence est en revanche très rude au PSG en défense centrale avec Presnel Kimpembe et Marquinhos…