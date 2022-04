PSG : Monchi bouillant pour dire oui au Qatar ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Nasser Al-Khelaïfi pourrait être l’unique survivant de la révolution du Qatar au PSG, où Leonardo est par exemple sur un siège éjectable.

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’est pas certain du tout de rester dans la capitale à l’issue de la saison. Et pour cause, son bilan est loin d’être parfait, ce dont le Qatar a bien conscience. Doha reproche par exemple à Leonardo d’être incapable de dégraisser l’effectif parisien, ce qui lui est pourtant demandé depuis près de deux ans. Des joueurs comme Julian Draxler, Layvin Kurzawa ou encore Thilo Kehrer sont poussés vers la sortie mais Leonardo ne parvient pas à leur trouver un point de chute. Pire, il est arrivé au directeur sportif du PSG de prendre des décisions lunaires, comme celle de prolonger Layvin Kurzawa, pourtant inutilisé par Mauricio Pochettino. C’est ainsi que le Paris Saint-Germain s’est mis en quête d’un successeur à Leonardo et le favori se nomme Monchi.

Monchi réceptif à l'intérêt du PSG

Actuellement en poste au FC Séville, le directeur sportif espagnol est considéré comme l’un des meilleurs en Europe dans ce rôle. L’intérêt du PSG pour Monchi avait filtré en Espagne mais n’avait pas encore trouvé de confirmation en France. C’est désormais chose faite puisque le journaliste Fabrice Hawkins a confirmé l’existence de contacts entre le Qatar et Monchi dans l’optique d’une éventuelle collaboration au PSG dans les prochaines semaines. « Le PSG est entré en contact avec Monchi, le DS du FC Séville, dans la perspective d’un départ (qui n’est pas acté) de Leonardo. L’Espagnol est très apprécié à Doha. Monchi n’est pas insensible à l’intérêt du Paris Saint-Germain même s’il se plaît à Séville » a publié sur Twitter le journaliste, pour qui Monchi est très intéressé par la perspective de rejoindre le Paris SG, où il bénéficiera d’un budget nettement supérieur à celui dont il dispose au FC Séville pour faire ses emplettes. Reste maintenant à voir si le départ de Leonardo se confirmera, ce qui laissera ensuite le champ libre au PSG pour recruter Monchi…