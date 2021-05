PSG : Mohamed Salah, le Qatar dit oui à Leonardo

Dans : PSG.

Il va y avoir du mouvement lors du prochain mercato au Paris Saint-Germain. Et Le Parisien annonce que Mohamed Salah serait désormais un choix prioritaire pour Leonardo et Mauricio Pochettino.

Les supporters du PSG n’ont pas encore digéré l’élimination de leur club préféré en Ligue des champions, que déjà le dossier du recrutement pour la saison 2021-2022 surgit sur le devant de la scène. En effet, Dominique Sévérac confirme une info récente de Téléfoot, à savoir que Leonardo, en accord avec Doha mais aussi Mauricio Pochettino, a fait de Mohamed Salah une piste de plus en plus sérieuse pour compenser l’éventuel départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Du côté du Paris Saint-Germain, on ne peut pas rester inactif en attendant que l’attaquant français se positionne concernant l’offre de prolongation transmise par Leonardo, et le directeur sportif brésilien a fait valider par Mauricio Pochettino et le Qatar le choix de l’international égyptien de Liverpool. Faute de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi, le PSG pourrait donc faire venir Mohamed Salah en Ligue 1. A deux ans de la fin de son contrat chez les Reds, l’attaquant des Pharaons n’est pas opposé à un départ du Nord de l'Angleterre, ayant bien compris que Liverpool ne le retiendra pas de force. Après une saison décevante, Jürgen Klopp veut faire des changements et cela passe par un départ possible de Salah et d'autres.

Selon le journaliste du Parisien, Mohamed Salah pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain moyennant 80ME au prochain mercato. Et Doha aurait donné son feu vert d’autant plus facilement que la star égyptienne a un profil que l’Émir du Qatar cherchait pour le PSG depuis 2011 et le rachat du club de la capitale à savoir « un footballeur arabe et ouvertement musulman, à l’image de l’Émirat du Golfe (…) Avec Mohamed Salah, véritable icône et l’un des plus grands joueurs arabes de l’histoire, le PSG trouverait enfin le profil parfait », explique Dominique Sévérac, qui précise que Mauricio Pochettino est lui aussi fan de l'attaquant de Liverpool qu'il connaît évidemment très bien. Reste cependant que ce dossier est totalement lié à l'avenir de Kylian Mbappé et que les choses n'avanceront que si le champion du monde réclame son bon de sortie, ce qui pour l'instant n'est pas le cas.