PSG : Modric à Paris, l'info WTF du réveillon !

En fin de contrat avec le Real Madrid en juin prochain, Luka Modric n’est plus un titulaire aux yeux de Zinedine Zidane dans la capitale espagnole depuis quelques mois.

Et pour cause, le technicien français lui préfère Casemiro, Toni Kroos et le jeune Federico Valverde pour former son milieu de terrain. Dès lors, il apparaît comme hautement improbable de voir le vice-champion du monde 2018 prolonger au Real Madrid, alors qu’il a atteint en septembre dernier la barre des 34 ans. Malgré son âge et son imposant salaire, le Ballon d’Or 2018 ne manque pas de courtisans, car son niveau intrinsèque reste excellent. Selon les informations de Diario Gol, les Spurs de Tottenham sont notamment intéressés par le retour de leur ancien joueur.

José Mourinho, qui a côtoyé l’international croate au Real Madrid, serait plutôt favorable à son retour chez les Spurs où il pourrait remplacer Christian Eriksen. Mais l’information surprenante au sujet de Luka Modric, c’est que, toujours selon le média espagnol, il figurerait également dans la short-list… du Paris Saint-Germain. Effectivement, le champion de France en titre observerait avec attention la situation du natif de Zadar dans l’optique d’une signature pour zéro euro en juin prochain. L’information paraît bien surprenante, Paris comptant déjà plusieurs joueurs dans ce secteur de jeu, et n'ayant quasiment jamais été associé à Modric par le passé. Reste à voir si cette information prendra plus de poids en trouvant une confirmation en France dans les prochains jours…