PSG : Mino Raiola prêt à flinguer le rêve à 70 ME de Leonardo au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Maitre du marché des transferts lors de son premier passage à Paris en 2011, Leonardo a forcément travaillé sur de nombreux scenarios à l’approche de la date fatidique du 2 septembre.

Cela vaut pour Neymar bien évidemment, le dossier qui accapare toute l’attention, mais aussi le recrutement de Paulo Dybala ou d’un autre joueur qu’il apprécie dans le championnat italien. Il s’agit de Gigi Donnarumma, qui pourrait être enfin le gardien qui fait l’unanimité au PSG, à l’heure où Alphonse Areola ne parvient pas à rassurer tout le monde. Le dirigeant brésilien apprécie de longue date le longiligne italien, mais le Milan AC n’est pas vendeur. La Repubblica avait annoncé ce mercredi une possible attaque à hauteur de 55 ME de la part du PSG.

Mais ce jeudi, Sky Italia révèle que deux obstacles majeurs se présentent. D’une part, le club lombard ne compte pas craquer à moins d’une offre exceptionnelle, et cela voudrait dire monter jusqu’à 70 ME. De quoi donner quelques sueurs froides au comptable parisien. Et en plus de cela, la donne serait compliquée par la présence de Mino Raiola, agent de Donnarumma comme d’Areola, et qui n’apprécierait pas de voir ses deux poulains être mis en concurrence, avec forcément un malheureux dans le lot, et donc un élément qui perdrait beaucoup de sa valeur. L’agent est connu pour avoir de l’influence auprès des éléments qu’il représente, et ce ne serait pas la première fois qu’il ferait capoter un transfert qui ne le satisferait pas.