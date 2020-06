PSG : Milenkovic, la Fiorentina sort un tarif spécial Paris SG

Dans : PSG.

Le PSG va bien devoir recruter en défense après les départs de Thiago Silva et Tanguy Kouassi pour des raisons différentes. Direction l'Italie forcément.

Le mercato, c’est le nom donné en provenance d’Italie pour le marché des transferts. A ce petit jeu, les Italiens ont toujours fait fort pour négocier, et avec l’intérêt très vif de Leonardo pour les joueurs de Série A, cela n’est pas prêt de s’arrêter. Le directeur sportif parisien apprécie beaucoup les éléments du championnat italien, et le pouvoir financier du PSG fait le reste. Mais cela donne parfois des situations où les enchères montent très haut, comme l’énorme appétit de la Lazio pour Sergej Milinkovic-Savic (quasiment 100 ME), du Milan AC pour Gigi Donnarumma (60 ME) ou celui de Naples pour Allan (70 ME) il y a quelques temps. Autant dire que le dirigeant brésilien n’est pas non plus prêt à tout pour recruter italien. Néanmoins, les clubs transalpins espèrent toujours décrocher le jackpot, et c’est encore le cas dans le dossier Nikola Milenkovic.

Le défenseur de la Fiorentina est à 22 ans l’une des promesses du Calcio. Résultat, selon Tuttosport, qui confirme l’intérêt du PSG pour le Serbe, la Viola en demande 35 ME. Les discussions ont en tout cas débuté par le biais de l’agent de Milenkovic, qui n’est autre que Fali Ramadani, que Leonardo croise très souvent sur le marché des transferts et avec qui il entretient de bonnes relations. A noter que le Milan AC, très énergique en ce début de mercato, est aussi venu aux renseignements pour ce défenseur qui apparait comme une solution à ce poste au PSG, sachant que le club de la capitale ne pourra finalement pas compter sur Tanguy Kouassi pour les prochaines saisons.