PSG : Paris frappe fort et triple le salaire de Milinkovic-Savic !

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain au mercato, le PSG apprécie grandement Sergej Milinkovic-Savic, l’international serbe de la Lazio Rome.

Leonardo s’est lancé corps et âme dans ce dossier épineux, qu’il sera bien délicat de boucler en raison des exigences financières importantes de la Lazio Rome. En effet, le club italien n’a aucunement l’intention de brader son meilleur joueur, qu’il estime entre 80 et 100 ME. Un prix effrayant pour Paris, qui ne souhaite pas dépenser plus de 60 ME dans cette opération. Mais Leonardo a plus d’un tour dans son sac et en attendant de trouver la formule pour faire craquer la Lazio Rome, il s’est attelé à convaincre le joueur et son entourage, selon les informations obtenues par Paris Fans.

Le site pro-PSG indique en ce début de semaine qu’un accord de principe a été trouvé entre Sergej Milinkovic-Savic et le Paris Saint-Germain. La durée du contrat n’a pas fuité… au contraire de l'offre salariale. Si l’opération allait au bout, « SMS » toucherait 7 ME par an au PSG, soit près de 600.000 euros par mois. Des émoluments conséquents qui n’ont évidemment rien à voir avec ce que le joueur perçoit à la Lazio Rome puisque selon les dernières estimations de la presse italienne, c’est un salaire plus proche de 250.000 euros mensuels que touche actuellement Sergej Milinkovic-Savic à la Lazio. En signant au PSG, le Serbe triplerait donc ses émoluments. Mais attention, rien n’est encore fait pour Paris qui doit maintenant se mettre d’accord avec la Lazio tandis que le Real Madrid et Manchester United suivent également avec attention l’évolution de ce dossier qui promet encore bien des surprises, alors que le mercato européen ne devrait pas ouvrir avant début juillet.