PSG : Michut enfin lancé, Paris va découvrir un crack

Sous contrat professionnel avec le PSG jusqu’en juin 2023, Edouard Michut a disputé ses premières minutes en Ligue 1 sur la pelouse de Dijon.

L’émotion était logiquement très forte pour le jeune milieu de terrain parisien de 17 ans au moment de remplacer Danilo Pereira à la 89e minute du match entre le Paris Saint-Germain et Dijon samedi soir (0-4). Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 par Mauricio Pochettino, le natif d’Aix-les-Bains est un parfait inconnu pour les observateurs du championnat de France. Jeune joueur au profil encore très frêle, Edouard Michut est toutefois un grand espoir du football tricolore. Dans les colonnes du Parisien, son agent Philippe Lamboley a évoqué les grands débuts en Ligue 1 de l’habituel milieu des U19 du PSG.

« Cette première entrée est une suite logique pour lui. Cela aurait pu arriver plus tôt par rapport à ses qualités. Certains vont penser qu'il est encore un peu frêle mais il est prêt à aider l’équipe. S'il s'était engagé, c'était pour poursuivre son chemin à Paris et connaître ces moments-là. Il se passe des choses très positives autour de lui et il en est super heureux. C'est un garçon posé, qui est toujours sérieux et qui effectue un travail individuel à côté. Ses entraînements avec le groupe pro se passent bien. On verra ce qui se passera d'ici la fin de saison mais ce qui lui arrive est déjà positif » a lancé le représentant d’Edouard Michut, bien évidemment satisfait de voir son client débuter en Ligue 1, même si celui-ci ne manque pas de rappeler que cela aurait pu arriver plus tôt. L’essentiel est d’avoir été enfin lancé dans le grand bain par Mauricio Pochettino, en espérant bien sûr pour Edouard Michut que cette apparition dans l’élite avec le PSG en appelle d’autres.