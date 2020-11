PSG : Meunier trop bavard, il tacle encore Paris

Dans : PSG.

Depuis son départ du PSG pour le Borussia Dortmund cet été, Thomas Meunier tape régulièrement sur son ancien club.

En juillet dernier, l’international belge s’en était notamment pris au directeur sportif Leonardo. « Leonardo m'a informé fin juin, via un avocat, que je n'étais plus le bienvenu au PSG (...) On m'a dit que je devais rester loin des locaux du club jusqu'à la fin de mon contrat » détaillait notamment le Belge, pour qui son départ du Paris Saint-Germain est avant tout le fait de Leonardo. Quoi qu’il en soit, son départ a été digéré sans trop de peine par les supporters franciliens, d’autant plus qu’Alessandro Florenzi a rapidement fait oublier Thomas Meunier. Mais inlassablement, ce dernier revient dans l’actualité du Paris SG en raison de son franc-parler et de sa faculté à toujours relancer les polémiques.

C’est ainsi que dans une interview accordée au média belge Proximus, Thomas Meunier a indirectement tapé sur le PSG en faisant savoir que le Borussia Dortmund était une meilleure équipe que Paris. Ses anciens coéquipiers apprécieront. « Comme je l’ai déjà dit précédemment, l’équipe que j’ai rejoint n’est certainement pas moins bonne que l’équipe que j’ai quittée. On a beaucoup de chance : le coach a l’occasion de faire tourner parce qu’on a un banc de qualité. On sait qu’on peut compter sur tout le monde et cela nous permet de garder de la fraîcheur. On possède également de très grands joueurs. Erling Haaland marche sur l’eau en ce moment et Jadon Sancho a inscrit un magnifique coup franc (ce week-end). On aurait même pu inscrire l’un ou l’autre un but en plus car on a eu beaucoup d’occasions. Offensivement, on a été très bon » a fait savoir Thomas Meunier, dont les déclarations à répétition commencent sérieusement à irriter dans la capitale française.