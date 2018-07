PSG : Un club débarque à Paris pour boucler cette vente à 40 ME

Dans : PSG, Mercato.

L’interminable dossier Gonçalo Guedes pourrait-il enfin avancer dans les prochains jours. Si du côté du PSG, on est confiant au point d’avoir refusé de vendre le joueur de manière précipitée à la fin du mois de juin, Valence commence à vouloir accélérer. La preuve avec la venue à Paris de Peter Lim, le propriétaire du club espagnol, qui est venu tenter de convaincre ses homologues parisiens de lui céder l’international portugais. L'homme d'affaires de Singapour est ainsi arrivée dans la capitale cette semaine, affirme le journal de Valence Super Deporte.

Il faut dire que le prêt de Guedes à Valence, qui s’était conclu sans option d’achat, a mis l’eau à la bouche du club Ché, mais pas au point d’allonger les quasiment 50 ME demandés par le club champion de France. Résultat, les négociations sont tombées à l’eau ces dernières semaines, mais Peter Lim pourrait revenir à la charge avec une proposition atteignant, voire dépassant, les 40 ME. Pour le moment, malgré les intérêts annoncés d’Arsenal et de l’Inter Milan, le PSG n’a reçu aucune offre convaincante pour l’ancien du Benfica Lisbonne, mais ne semble pas compter sur lui pour la saison prochaine. Autant dire qu’une belle vente est attendue. A Valence ou ailleurs.