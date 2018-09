PSG : Meunier traite Neymar de tricheur… et le remercie !

Dans : PSG, Ligue 1.

Déjà connu pour ses provocations au Brésil puis en Espagne, Neymar n’a pas changé depuis sa signature au Paris Saint-Germain.

Le dribbleur parisien aime se faire plaisir, régaler le public et exagérer certains contacts, quitte à énerver ses adversaires. Le scénario s’est encore répété mercredi contre le Stade de Reims (4-1), dont les défenseurs n’étaient pas d’humeur à se laisser ridiculiser. Ce genre de scènes, Thomas Meunier y assiste aux premières loges tous les trois jours. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le latéral droit ne s’en plaint pas, même s’il admet que la « tricherie » de Neymar a de quoi agacer.

« C'est un joueur qui frustre vraiment les adversaires. Il s'arrête, met le pied sur le ballon, en rajoute un petit peu quand on lui rentre dedans... Cela peut être assez énervant, je le conçois, a reconnu le Belge en zone mixte. Mais je trouve que c'est tout à notre avantage parce que deux ou trois joueurs ont pris un carton jaune grâce à ça. Ce sont des joueurs qui doivent se contrôler un peu plus. "Ney" en profite, il connaît un peu les ficelles de la petite tricherie. C'est bénéfique pour nous et c'est parfaitement utilisé. » Oui, mais cela peut aussi se retourner contre le PSG si les arbitres se focalisent sur la réputation du Brésilien…