PSG : Meunier affiche sa passion pour MU, la polémique de trop ?

Le faux-pas de trop pour Thomas Meunier ? Très bavard sur les réseaux sociaux, ce qui se retourne parfois contre lui, le latéral du Paris Saint-Germain avait déjà provoqué un bad buzz en faisant comprendre qu’il appréciait un tifo… des supporters marseillais. En fin de saison dernière, il avait même envoyé balader ceux qui le critiquaient, avant de finalement devoir calmer le jeu pour éviter de se faire siffler à chaque ballon touché au Parc des Princes. A l’heure où le traumatisme est encore grand après l’élimination face à Manchester United, le Diable Rouge a provoqué la furie des supporters parisiens en « likant » un post Instagram du club anglais se félicitant de la victoire obtenue ce samedi face à Watford.

Si l’arrière droit n’a jamais caché qu’il appréciait de longue date le club anglais, il n’ignore pas que, de nos jours, chaque faits et gestes sur les réseaux sociaux sont épiés à la loupe. Résultat, Thomas Meunier a immédiatement eu en réponse des dizaines de messages lui demandant de partir dès cet été, le Belge n’en étant pas à son premier faux-pas. Sans compter le fait que le PSG s’en prend actuellement à Adrien Rabiot, notamment pour avoir « liké » une vidéo de Patrice Evra peu après le match entre Paris et Manchester United.

Thomas Meunier “liked” this post on Instagram about Manchester United’s latest victory this afternoon & PSG fans have imaginably reacted poorly. pic.twitter.com/3HbFECYsAF