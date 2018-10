PSG : Meunier explique comment il boit la pression à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Désormais cadre du vestiaire du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier avoue qu'il supporte de mieux en mieux la pression.

Débarqué sur la pointe des pieds au sein du club de la capitale française en 2016 en provenance du FC Bruges, Thomas Meunier a peu à peu fait son trou à Paris. Plus ou moins titulaire au poste de latéral droit, tantôt face à Aurier puis face à Dani Alves, l'international belge pense s'être parfaitement acclimaté au PSG, où l'exigence dans le travail et la pression sont inhérentes au statut de grand club européen que la formation francilienne dispose depuis quelques années.

« Dans un club comme le Paris Saint-Germain, la pression est constante. C’est un grand club, une grande ville. Tous les yeux sont rivés sur nous. Il faut faire avec cette pression. Cela devient une habitude. On acquiert assez rapidement de l’expérience. La pression ? Il ne faut pas la sentir et se demander ce que les gens vont penser si l’on rate une passe. Il faut sentir la pression vis-à-vis de soi-même. Si tu penses directement aux sifflets que l’on peut entendre en cas de passe ratée, ton match est fini. C’est aussi une habitude à prendre. Quand tu commences ta carrière professionnelle, au début, quand il y avait des matchs devant 30 000 personnes où cela se passait un peu moins bien, que tu rates un face-à-face et que le public est déçu, tu te poses des questions, tu refais le match cinquante fois. Ici, c’est différent. Au fur et à mesure du temps, on s’acclimate à ce genre de choses », a lancé, sur le site de son club, Meunier, qui utilise donc cette pression de façon positive afin de poursuivre sa progression sous les ordres de Thomas Tuchel.