PSG : Mettre 15 ME sur Bernat, Denis Balbir hallucine

Denis Balbir s'est penché sur les problèmes du Paris Saint-Germain, et comme souvent, on en revient au mercato parisien.

Car selon le journaliste de W9, Thomas Tuchel n’est pas le responsable n°1 de cette défaite à Liverpool qui a tant faire parler, l’entraîneur allemand devant composer avec des trous dans son effectif, notamment au poste de milieu défensif. « Il a bénéficié cette année d’un mercato d’amateur » a carrément balancé le chroniqueur, pas tendre avec les dirigeants parisiens.

« Même s’ils ont failli faire un hold-up, Paris a été décevant du début à la fin à Anfield. Même au niveau de la composition d’équipe. Pour moi, il est difficile de critiquer Thomas Tuchel car il bénéficie vraiment cette année d’un Mercato d’amateur. Quand on a un milieu de terrain aussi faible et une défense comme ça, c’est impossible d’exister en Ligue des Champions. Marquinhos au milieu, c’est du bricolage. Prendre un joueur comme Bernat à 15 M€ alors qu’il y a des latéraux bien meilleurs en pagaille et ce partout dans le monde. Est-ce la faute du fair-play financier ? En tout cas, ce Paris me paraît trop limité cette année pour prétendre à remporter la Ligue des Champions » a lâché un Denis Balbir clairement pessimiste pour l’avenir du PSG en Europe en raison d’un mercato qui ne fait définitivement pas l’unanimité.