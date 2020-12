PSG : Messi vote Mbappé, l’Espagne est choquée

Dans : PSG.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Lionel Messi a lui-même alimenté les rumeurs avec ses votes pour le trophée The Best. L’attaquant du FC Barcelone a en effet voté pour le Français Kylian Mbappé qui n’a pourtant pas réalisé une année exceptionnelle.

Comme chaque année, les votes pour les trophées décernés par la FIFA font beaucoup parler. Il faut dire que certains votants font parfois des choix étranges et pas forcément objectifs. Prenons l’exemple de Gareth Bale qui, après son départ du Real Madrid dans des circonstances difficiles, a pris soin de ne surtout pas inclure Zinédine Zidane parmi ses trois meilleurs entraîneurs. Mais ce n’est sans doute pas le plus étonnant.

Les votes les plus surprenants viennent de Lionel Messi, non pas parce que le capitaine de l’Argentine a oublié son rival Cristiano Ronaldo. On apprend que l’attaquant du FC Barcelone a placé le vainqueur Robert Lewandowski à la troisième place dans sa hiérarchie, derrière les deux stars du Paris Saint-Germain Neymar et Kylian Mbappé. Concernant le Brésilien, on sait que les deux anciens coéquipiers du Barça sont restés proches. Leur amitié peut donc expliquer ce vote.

Messi plus que jamais vers Paris ?

Mais en Espagne, et notamment chez le média Don Balon, beaucoup ne comprennent pas comment Messi a pu voter pour l’international tricolore qui n’a pourtant pas été impressionnant cette année. Du coup, son choix alimente la rumeur selon laquelle le Blaugrana profitera de sa fin de contrat l’été prochain pour rejoindre la capitale française. A moins que le sextuple Ballon d’Or, lui, ait souhaité mettre en avant le club finaliste de la Ligue des Champions.