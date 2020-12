PSG : Messi vote pour Neymar et Mbappé, Paris adore

Dans : PSG.

Ce jeudi soir, la FIFA a donné son trophée The Best à Robert Lewandowski, l’attaquant polonais du Bayern Munich. Au grand dam de Lionel Messi…

Malgré l’annulation pure et simple du Ballon d’Or de France Football, la FIFA a quand même tenu à donner ses distinctions pour cette année 2020. Si le choix de l’entraîneur de l’année, Jürgen Klopp (Liverpool) ayant été préféré à Hans-Dieter Flick (Bayern), a fait débat sur les réseaux sociaux, la nomination de Robert Lewandowski en tant que meilleur joueur de 2020 a été validée par tout le monde. Ou pas, puisqu’en marge de la cérémonie The Best FIFA Football Awards, Lionel Messi n’a pas vraiment apporté son soutien pour l'international polonais. Même si le sextuple Ballon d’Or a classé le buteur de 32 ans à la troisième place de son podium, la Pulga aurait préféré qu’un joueur du Paris Saint-Germain l’emporte.

En effet, l’attaquant du Barça avait placé Neymar en numéro un et Kylian Mbappé en second, alors même que les deux attaquants du PSG ne figurent pas dans l’équipe-type de la FIFA. Une preuve de plus qui montre que l'international argentin est vraiment attiré par le club de la capitale française. En fin de contrat à Barcelone, Messi pourrait poursuivre sa carrière à Paris à partir de la saison prochaine. Et avec ce vote pro-PSG, le vainqueur du trophée The Best en 2019 se met déjà tout le monde en poche, les joueurs, la direction et les supporters. Un premier pas vers Paris qui ne doit pas faire que des heureux au Camp Nou, où la prolongation de Messi est toujours espérée… Même si la nouvelle direction du club catalan retentera forcément sa chance avec la légende barcelonaise, Messi semble déjà avoir la tête ailleurs. Et notamment du côté du Parc des Princes ? On dirait bien, même si en 2021, Messi cherchera surtout à éliminer le PSG de la Ligue des Champions avec son Barça...