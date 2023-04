PSG : Messi sifflé, le Parc fait pleurer l’Argentine

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De nouveau sifflé dimanche, avant et pendant le match contre l’Olympique Lyonnais (défaite 0-1), Lionel Messi n’a pas la cote auprès des supporters du Paris Saint-Germain. Une situation incompréhensible pour ses compatriotes argentins qui l’adulent depuis le sacre en Coupe du monde 2022.

Le contraste est sûrement perturbant pour Lionel Messi. Pendant la trêve internationale, l’Argentin a pu voir à quel point ses compatriotes l’adorent. Impossible pour le champion du monde de se déplacer sans passer par une immense foule déterminée à le remercier pour le sacre au Qatar. Rien à voir avec le contexte autour du Paris Saint-Germain. Dimanche soir en marge du match contre l’Olympique Lyonnais, le Parisien a encore été sifflé par une partie des supporters.

Un traitement « incroyable » pour le quotidien sportif Olé, surpris par le comportement différent du public avec Kylian Mbappé qui a eu droit à des applaudissements. « Une situation pas neuve mais qui continue de surprendre » selon le quotidien sportif, qui se demande si la victoire en finale contre l’équipe de France, ou encore les rumeurs d’un retour au FC Barcelone n’ont pas un lien avec ces sifflets. Pour les Argentins, il est évidemment impossible que les performances de Lionel Messi soient en cause. Le média Clarin a donc du mal à comprendre comment la Pulga est devenue « l’étranger le plus fustigé de Paris ».

La presse argentine ne comprend pas

Le quotidien généraliste constate que le capitaine de l’Albiceleste « n’est pas prophète hors de son pays ». Et s’interroge sur l’objectif des supporters. « Si vous n’aimez pas un joueur, ne vaut-il pas mieux l’ignorer que de créer un climat hostile et contre-productif pour votre équipe ? », demandent nos confrères. Déçu des sifflets contre sa star, Christophe Galtier se pose peut-être la même question. Lui qui a encore défendu l’attaquant face aux médias.

« Je les trouve durs. On attend que Leo et Kylian débloquent les situations. Leo est notre animateur, qui tente beaucoup donc il y a du déchet. Il faut autour de lui un dépassement de fonctions, comme autour de Kylian. Il a tenté, il a réussi certaines choses, des décalages, il a raté des relations techniques quand il y avait de la densité autour de lui. Il donne beaucoup, il a été passeur et buteur en 2023. C’est aussi aux autres, à ses partenaires d’avoir du dépassement de fonction », a commenté l’entraîneur du Paris Saint-Germain qui, contrairement aux supporters, tient à garder Lionel Messi.