PSG : Messi s'incline devant Mbappé, et ça change tout

Par Guillaume Conte

Le PSG a frappé fort contre l'OM avec Lionel Messi et Kylian Mbappé. Un duo fracassant qui a évolué dernièrement avec le changement d'opinion de l'Argentin sur le Français.

Cela a beaucoup fait parler, mais sans Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont réalisé un véritable récital face à l’OM, atomisant la défense olympienne avec des buts et des passes décisives l’un pour l’autre. La complicité a sauté aux yeux sans le numéro 10 brésilien, et a permis de redonner un maximum de confiance à une formation qui en avait bien besoin. Voir le PSG se reposer sur Messi et Mbappé est une possibilité pour les semaines à venir, sachant que Neymar cristallise beaucoup de tensions, entre ses performances chancelantes, son expulsion en début d’année, sa nouvelle blessure et ses frasques extra-sportives.

Messi a compris qui était le patron au PSG

Pour Robert Pires, Messi et Mbappé peuvent faire très mal à n’importe quel défense, et cela peut aussi suffire au bonheur du PSG. « C’est bête à dire, mais c’est la réalité, ils jouent le même football. Ça fonctionne parce que non seulement ils ont les mêmes idées, la même conception du jeu mais aussi parce qu’il y a un feeling évident entre eux. Dès que l’un peut faire plaisir à l’autre, il le fait. Et s’il y a la possibilité pour celui qui a été servi de rendre la monnaie de la pièce à l’autre, ça se fait naturellement aussi », a livré l’ancien international français dans les colonnes du Parisien.

Tout va donc très bien entre les deux hommes, et le Français a même chaleureusement félicité son coéquipier pour son trophée gagné à The Best, comme meilleur joueur de l’année 2022. Ce à quoi La Pulga n’a pas été insensible. Une relation qui évolue, notamment parce que Messi a peut-être eu du mal à digérer la prise de pouvoir de Mbappé au PSG. Mais avec le temps, et étant donné le niveau affiché par l’ancien monégasque, il est impossible de lutter et l’Argentin va mieux depuis qu’il a accepté que le numéro 7 parisien était le patron sportif. « De l’extérieur, j’ai l’impression que chacun a évolué et a changé d’attitude au contact de l’autre. Kylian est devenu plus altruiste dans le jeu. Et après avoir été le roi de Barcelone, Messi donne l’impression d’avoir accepté que Kylian soit le patron du terrain à Paris et s’est mis à son service. C’est une marque d’intelligence et d’humilité puisque c’est ce qui les fait gagner », assure ainsi l’ancienne légende d’Arsenal, pour qui Lionel Messi a l’intelligence de laisser la nouvelle génération prendre le témoin comme c’est le cas actuellement au Paris SG. Sans pour autant oublier d’être un leader et un joueur décisif sur le terrain.