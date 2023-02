PSG : Messi refuse de prolonger !

Dans : PSG.

Nasser Al-Khelaïfi espérait boucler la prolongation de contrat de Lionel Messi au PSG cet hiver. Ce ne sera pas le cas, l'Argentin a envoyé son clan pour dire non. Il envisage plusieurs possibilités, dont un retour au Barça !

En fin de contrat au mois de juin, Lionel Messi possède une option à activer pour rester une saison de plus au Paris Saint-Germain. Mais le club français rêve de le voir s’inscrire dans la durée et lui propose une prolongation d’un an, avec une nouvelle option pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2025. Le salaire et les ambitions sportives seraient bien évidemment au rendez-vous, et la tendance était très positive ces dernières semaines. Mais en ce début d’année, Nasser Al-Khelaïfi avait pour but de boucler ce dossier et de faire une belle annonce pour conserver officiellement son champion du monde. Ce ne sera pas le cas.

Le clan du septuple Ballon d’Or, envoyé par La Pulga, a bien rencontré l’état-major parisien ces derniers jours. Mais le message a été clair selon TyC Sports, média argentin considéré comme souvent en contact avec Lionel Messi : le numéro 30 du PSG ne prolongera pas prochainement avec le club de la capitale. Plusieurs raisons à cela, qui devraient donc repousser toute avancée dans les négociations, même si rien n’est définitif. Néanmoins, le Paris SG peut trembler, car Lionel Messi n’a pas l’intention de se précipiter pour prendre sa décision.

Un départ en cas de victoire en C1 ?

En effet, à 36 ans en fin de saison, Lionel Messi a fait savoir que son avenir dépendrait de plusieurs facteurs. Tout d’abord sa forme physique et son envie de continuer, ce qui à l’heure actuelle ne cause pas de problèmes. Il y a ensuite les sollicitations qui peuvent jouer sur son avenir, et notamment son envie toujours présente de vivre et de jouer aux Etats-Unis. Si le PSG propose le projet le plus complet, il pourrait aussi décider de mettre le clignotant en cas d’apothéose au mois de mai. « Si Messi remporte la Ligue des Champions cette année, il partira dans la foulée », a annoncé le journaliste argentin Hernan Feller, persuadé que La Pulga n’aura plus la motivation pour continuer s’il terminait parfaitement son incroyable saison.

Résultat, toutes les solutions sont possibles concernant l’avenir de Lionel Messi. Surtout que le joueur, qui a réussi à s’adapter à la vie parisienne, ne file pas non plus le parfait amour au sein du club parisien. Les supporters du PSG n’ont toujours pas le droit au moindre regard depuis qu’ils l’ont sifflé l’an dernier après la défaite face au Real Madrid. Cela fait tout de même mauvais genre pour l’un des plus grands joueurs de tous les temps qui quitte à chaque fois le terrain sans un mot ou un regard pour le public, alors que tous ses coéquipiers ou presque vont fêter les victoires avec leurs supporters. De quoi relancer les rumeurs, et notamment celles entretenues par le journaliste espagnol Gérard Romero, persuadé que le joueur du Paris SG pense toujours à revenir au FC Barcelone, et n’a pas totalement fermé la porte à cette possibilité.