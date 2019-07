PSG : Messi, Griezmann et Neymar au Barça, il n'en manque plus qu'un

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Désormais retraité des terrains de football, Xavi reste néanmoins très lié au FC Barcelone et… au Qatar, où il a été nommé entraineur d’Al-Saad.

Autant dire que l’ancien métronome du club catalan doit avoir les oreilles qui sifflent à force d’entendre des rumeurs de provenances diverses. Sans se mêler directement du dossier et de sa faisabilité, l’Espagnol a tout de même reconnu que le FC Barcelone devait tout de même tenter le coup si jamais Neymar offrait vraiment ses services. Deux après son départ, un retour du Brésilien donnerait un visage incroyable à l’attaquant du géant catalan.

« Neymar, c’est une bombe, un grand joueur, mais ce n’est pas moi qui décide. On me dit qu’il peut revenir pour triompher au Barça... Si ça ne tenait qu'à moi, je le recruterais. Griezmann ? C’est un joueur de classe mondiale. D’après moi, le Barça a recruté un très grand joueur », a prévenu Xavi dans les colonnes de Sport. Faire coup double avec Antoine Griezmann et Neymar, cela fait certainement parti des fantasmes des dirigeants barcelonais, qui savent toutefois que financièrement, un tel cap sera très difficile à tenir. C’est bien là-dessus que le PSG compte en tout cas pour conserver sa superstar brésilienne.