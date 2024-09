PSG ‍: Messi et les boulettes d'Al-Khelaïfi, il frappe fort

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Le début de saison tonitruant du Paris Saint-Germain en Ligue 1 n’est pas passé inaperçu. Le collectif de Luis Enrique semble huilé et libéré du départ de Kylian Mbappé. Le président Al-Khelaïfi a d’ailleurs évoqué une transformation fantastique par rapport aux années précédentes.

Le Paris Saint-Germain n’a pas été aussi actif que les dernières saisons sur le mercato estival, mais cela n’a pas empêché le club de la capitale de réussir son début de saison. Après trois journées de Ligue 1, le PSG est déjà solidement installé à la première place du championnat avec trois succès en autant de rencontres, seule équipe de l’élite à avoir réussi le sans-faute jusqu’à présent. Les éloges fleurissent, et plusieurs joueurs qui étaient déjà au club réalisent une grosse entame de championnat. Le départ de Kylian Mbappé, qui prenait toute l’attention, y est peut-être pour quelque chose. Toujours est-il que la nouvelle stratégie du PSG, basée sur la construction d’un collectif solide et huilé sans avoir de véritable star, est pour l’instant une réussite. Le président Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs évoqué une «transformation fantastique» de l’équipe par rapport à ce qui a été observé ces derniers mois et ces dernières années.

Al-Khelaïfi responsable des derniers échecs parisiens

❓ Question : le PSG a-t-il réussi une "transformation fantastique" comme l'annonce son président ?



Échanges passionnés à ce sujet dans le podcast 100% PSG, la tribune avec @ced_chasseur comme artificier 🎆 #Fbsport https://t.co/O6uEyZ9nMk pic.twitter.com/ixANRJUDrI — France Bleu Paris (@francebleuparis) September 10, 2024

Dans l’émission La Tribune diffusée sur France Bleu Paris, les analystes du club de la capitale et notamment Cédric Chasseur ont livré leur sentiment sur Al-Khelaïfi, qui est malgré tout responsable des échecs des dernières saisons : « Je rappellerai que ce que nous dit Nasser Al-Khelaïfi, c’est de la poudre aux yeux. Il veut nous faire croire qu’il y a eu une super transformation pour faire oublier que les erreurs, c’est lui qui les a commises en faisant venir des espèces de stars comme Messi et quand ça n’avait pas marché. Il y a une transformation réussie par le PSG, mais heureusement, parce que s’il s’était entêté dans cette voie-là, c’est lui qui aurait été responsable», a-t-il affirmé. Le changement de stratégie est clair, finies les stars et les grands noms, le plus important est de se baser sur le collectif plutôt que sur les individualités. Prochain objectif pour confirmer la tendance, un bon parcours en Ligue des Champions. Après avoir atteint les demi-finales l’an dernier, le PSG espère toujours toucher le graal ultime en Europe, et cela passera peut-être par cette restructuration.