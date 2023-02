PSG : Messi est vraiment nul, Domenech se déchaîne

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, le PSG a battu le LOSC (4-3) en Ligue 1 grâce à un coup franc de Leo Messi dans le temps additionnel. Pour autant, le champion du monde n'a pas convaincu tout le monde.

Le PSG a frôlé la catastrophe ce dimanche en Ligue 1 face au LOSC. Mené au score à quelques minutes de la fin de la rencontre, le club de la capitale a finalement pu s'en sortir grâce à des exploits de Kylian Mbappé et Leo Messi. Si le Français aura réalisé une belle performance, c'est différent concernant la Pulga, qui a été très peu en vue pendant toute la rencontre. Mais Leo Messi reste un joueur hors-normes et capable de faire la différence à n'importe quel moment. Cependant, son attitude ne plait pas à certains observateurs, qui aimeraient le voir plus impliqué dans le jeu du PSG. C'est notamment le cas de Raymond Domenech.

Messi, ce n'est pas suffisant !

Sur l'antenne de La Chaine L'Equipe, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois au sujet de Leo Messi. Selon lui, son niveau n'est pas acceptable. « Qu’est-ce qu’on peut dire de ce match ? Au bout de 20 minutes, une demi-heure, il doit sortir Messi, qui a été fantomatique. Et je suis fan de Messi. Mais il n’a strictement rien fait. Il ne défend pas, ne fait pas les bonnes passes. Rien. Le vide total. Des fois, il est mauvais, mais là, c’était le vide total. Mais il le laisse sur le terrain et il les sauve par miracle à la dernière minute en marquant sur coup franc », a notamment indiqué Raymond Domenech, frustré par ce qu'apporte Leo Messi au PSG. Toujours est-il que l'Argentin de 35 ans a su faire la différence et sera encore très attendu lors de ses prochaines sorties, notamment face à l'OM et au Bayern Munich. Deux matchs qui conditionneront la fin de saison du PSG mais également la suite de l'aventure francilienne du champion du monde argentin.