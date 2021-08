PSG : Messi réclame que Mbappé reste à Paris

Dans : PSG.

Complètement muet depuis la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé commence à inquiéter les supporters franciliens…

Malgré un été agité, avec notamment l’échec avec l’équipe de France à l’Euro 2021, Kylian Mbappé a plutôt bien réussi sa rentrée avec le PSG. Vu que pour le premier match de la saison en Ligue 1, le champion du monde a délivré une passe décisive sur le but d’Icardi lors de la victoire face à Troyes samedi dernier (2-1). Une façon de se rassurer après une période compliquée. Malgré tout, son statut est toujours fragile au sein du club de la capitale, vu qu’il refuse toujours de prolonger son bail, alors que son contrat arrivera à son terme en 2022. Une situation qui agace tout le monde, d’autant plus qu’avec le mercato réalisé par le PSG cet été, et les arrivées de Messi, Ramos ou Donnarumma, Mbappé ne pourra plus utiliser l’excuse du projet sportif. S’il n’a toujours pas commenté la venue de Messi au Parc des Princes, la star française sait en tout cas que l’ancienne légende du Barça est venue à Paris en partie grâce à lui.

« Leo m'a dit qu'il était venu ici pour jouer avec Kylian »

C’est en tout cas la déclaration faite par Nasser Al-Khelaïfi. « Je ne veux pas parler des discussions avec Kylian. Ça reste entre nous et sa famille. Je ne veux pas répéter la même chose à chaque fois mais c'est très clair: Kylian veut une équipe forte, et aujourd'hui on a une équipe forte. Je ne pense pas qu'il ait des raisons de demander à partir car Leo m'a dit qu'il était venu ici pour jouer avec Kylian. C'est un de ses objectifs. Kylian a aujourd'hui une des meilleures équipes au monde. Je ne pense pas qu'il va continuer car personne ne comprendrait ça », a lancé, sur RMC, le président du PSG, qui espère que Mauricio Pochettino pourra aligner une attaque Neymar - Mbappé - Messi. Ce qui ressemblerait au plus beau trio offensif de l’histoire du football.