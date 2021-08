PSG : Messi dans sa piscine, Paris devient fou !

Dans : PSG.

Alors que plusieurs médias étrangers annonçaient que Lionel Messi était parti de Barcelone vers Paris, l'AFP a diffusé des photos qui prouvent que la Pulga est toujours en Catalogne. Le comité d'accueil au Parc des Princes reste tout de même en place.

Depuis quelques minutes, la possibilité d’une signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain dès ce lundi s’éloigne même s’il faut moins de deux heures pour parcourir en avion le trajet entre Barcelone et la capitale. En effet, alors qu’un service de sécurité avait été déployé autour de l’aéroport du Bourget et au Parc des Princes, et que des centaines de supporters du PSG, mais également de très nombreux médias, étaient au rendez-vous, nulle trace de Leo Messi. Et l’Agence France Presse a même constaté que le sextuple Ballon d’Or était toujours dans sa villa barcelonaise avec Luis Suarez, une chaîne de télé anglaise allant même jusqu'à montrer des images du joueur argentin se rendant dans sa piscine privée.

🇦🇷 Lionel Messi has been spotted at his house in Barcelona - after rumours emerged that he was already on his way to Paris to sign for PSG. pic.twitter.com/gVMqUt2caz — Football Daily (@footballdaily) August 9, 2021

Selon TF1, l’accord définitif entre Lionel Messi et les dirigeants parisiens n’est pas encore définitivement signé, et la Pulga ne prendra l’avion vers Paris que lorsque les deux camps auront finalisé le contrat de deux ans plus une année supplémentaire en option. Messi préfère rester au calme avant d’affronter la folie parisienne. On parle désormais d’une arrivée mardi matin et d’une présentation officielle mardi après-midi, le 10 août, comme cela avait été initialement prévu. L'excitation autour du Parc et de l'aéroport du Bourget ont permis de constater la portée de l'événement que va être la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Car personne ne met en doute que le désormais ancien joueur du Barça sera bientôt sous le maillot du PSG.